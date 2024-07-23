Μειωμένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κίτρινο»

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Τρίτη 23 Ιουλίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας.

Αττική και Κύθηρα

Αργολίδα

Λακωνία

περιοχές της Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας και Μεσσηνίας

Κρήτη

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Νησιά του Β.Α. Αιγαίου

