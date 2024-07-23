Μειωμένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κίτρινο»

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Τρίτη 23 Ιουλίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας.
- Αττική και Κύθηρα
- Αργολίδα
- Λακωνία
- περιοχές της Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας και Μεσσηνίας
- Κρήτη
- Κυκλάδες
- Δωδεκάνησα
- Νησιά του Β.Α. Αιγαίου
Πηγή: skai.gr
