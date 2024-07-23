Λογαριασμός
Μειωμένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κίτρινο»

Δείτε πώς διαμορφώνεται ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Τρίτη 23 Ιουλίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας.

  • Αττική και Κύθηρα
  • Αργολίδα
  • Λακωνία
  • περιοχές της Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας και Μεσσηνίας
  • Κρήτη
  • Κυκλάδες
  • Δωδεκάνησα
  • Νησιά του Β.Α. Αιγαίου

κίνδυνος πυρκαγιών

