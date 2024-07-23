Σε επίπεδο ρεκόρ όλων των εποχών έχει φθάσει η αεροπορική κίνηση σε ό,τι αφορά τον αριθμό υπερπτήσεων στην Ελλάδα.

Τα στατιστικά στοιχεία καταγράφουν προοδευτική άνοδο για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο +2,7%, +3,9% και +4,5%, αντίστοιχα.

Είναι ενδεικτικό ότι στις 21 Ιουλίου εφέτος καταγράφηκαν 4.780 πτήσεις, αριθμός που ξεπέρασε το ρεκόρ ημερήσιας κίνησης του 2023, που ήταν 4.541 πτήσεις στις 5 Αυγούστου, μήνας ο οποίος κατά κανόνα είναι ο πιο κορεσμένος του έτους.

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, το Α' 6μηνο του 2024 η ΥΠΑ εξυπηρέτησε 446.462 πτήσεις σε σύγκριση με 423.725 πτήσεις το 2023, καταγράφοντας αύξηση +5,37%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

