Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Φαίνεται μια διαφορά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών από καλοκαίρι σε καλοκαίρι

«Είναι μια ημέρα μνήμης για τους 104 ανθρώπους που χάσαμε εκείνη την ημέρα στο Μάτι πριν 6 χρόνια», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί της Τρίτης.

Αρχικά, ο κ. Μαρινάκης εστίασε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία πενταετία ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με κυριότερο τη θέσπιση του 112 για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Αυτό είναι και το ζητούμενο για ένα κράτος: να παίρνει μαθήματα από το παρελθόν και τα μαθήματα αυτά να τα μετατρέπει σε δράσεις. Νομίζω φαίνεται μια διαφορά από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, βέβαια οφείλουμε να κρατάμε χαμηλά το κεφάλι, ειδικά όταν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν χάσει την περιουσία τους και πολλώ δε μάλλον συγγενικό τους πρόσωπο», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στην αυστηριοποίηση του ποινικού κώδικα, με τις τιμωρίες πλέον να είναι βαρύτερες ακόμη και σε εμπρησμούς εξ αμελείας. «Άλλωστε, από ένα σημείο και μετά όταν ξέρεις ότι υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, δεν είναι και τόσο αμέλεια», όπως υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι πλέον υπάρχει και έκτιση ποινών, χωρίς αυτές να είναι πλέον «εικονικές».

«Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια σε εξαγωγές και άμεσες ξένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια»

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει διεξοδικά το ζήτημα επέμβασης στη Μονή Εσφιγμένου στο Άγιον Όρος, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για θέματα οικονομίας.

«Τα χρόνια αυτά που η Ευρώπη βρίσκεται στα όρια της ανάπτυξης, η Ελλάδα είναι στο 2%-2,5%, δηλαδή πενταπλάσια ποσοστά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε πρωταθλητές στις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις εξαγωγές τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κάτι μετρημένο. Όταν μιλάμε ότι δημιουργήθηκαν 400.000 θέσεις εργασίας, δεν φύτρωσαν. Ο κόσμος βρήκε δουλειές, η ανεργία μειώθηκε, οι φόροι έπεσαν».

«Το νούμερο ένα που θα βάλουμε στη ζυγαριά είναι η δημόσια υγεία - Δεν είναι κάτι υπερβολικό οι 2 εφημερίες τον μήνα»

Ερωτηθείς για την κόντρα του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τους ιδιώτες γιατρούς, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε:

«Σε 14 περιοχές της χώρας γίνεται μια σειρά από προκηρύξεις, ωστόσο δεν έρχονται γιατροί. Για παράδειγμα, υπάρχει προκήρυξη που έχει βγει 5-6 φορές στη Σαντορίνη, με καθαρά λεφτά πάνω από 4,500 ευρώ τον μήνα. Έρχεται λοιπόν το κράτος και λέει να βάλουμε όλοι πλάτη και να κάνουν ιδιώτες γιατροί 2 εφημερίες τον μήνα. Στόχος δεν είναι η επίταξη, θεωρώ ότι 2 εφημερίες τον μήνα για να μην κλείσουν κλινικές δεν είναι κάτι υπερβολικό, όμως το νούμερο ένα που θα βάλουμε στη ζυγαριά είναι η δημόσια υγεία».

