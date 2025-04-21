Μετ΄εμποδίων συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένα στα εθνικά οδικά δίκτυα.

Παραμένει σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να συνεχίζει να είναι αυξημένη στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Ειδικότερα με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα διόδια Καλαμακίου έως τους Αγίους Θεοδώρους ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στη συνέχεια της διαδρομής από την Κινέτα έως τα διόδια Ελευσίνας.

Αντίθετα αισθητά βελτιωμένη είναι η κίνηση στην Εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας όπου πλέον σημειώνονται καθυστερήσεις μόνο στα διόδια Αφιδνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.