Φωτιά σε σκάφος στο Λιμάνι του Βόλου – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο Λιμάνι του Βόλου, όταν ξέσπασε φωτιά στο εσωτερικό ενός σκάφους που ήταν αγκυροβολημένο.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην καμπίνα του σκάφους. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το συμβάν δεν κινδύνεψε καμία ανθρώπινη ζωή, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν υπήρχαν άτομα εντός του σκάφους την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά παραμένουν άγνωστες και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

