Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Σαμαριάς για νεαρό άνδρα που τραυματίστηκε σε πτώση

Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από διασώστες πυροσβέστες στο Φαράγγι Σαμαριάς, στα Χανιά. Άνδρας νεαρός στην ηλικία, από την Ολλανδία, που βρισκόταν εντός του Δρυμού κατακρημνίστηκε από ύψος 25 μέτρων με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του.

Ο νεαρός ήταν μόνος του και κινήθηκε περιπατητικά, όμως λίγο αργότερα παρέα Ελλήνων περιπατητών τον εντόπισαν και μέσω του 112 ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέλη της παρέας σταμάτησαν μάλιστα αιμορραγία που είχε ο τραυματίας και τον βοήθησαν, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Μετά από τη σχετική ενημέρωση του 112 ξεκίνησε επιχείρηση προσέγγισης από άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ΕΜΟΔΕ και διασώστες της 3ης ΕΜΑΚ. Για την άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο Χανίων κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο από την Ελευσίνα, το οποίο θα φτάσει περί της 7.00 μ.μ στην περιοχή ώστε να παραλάβει και να διακομίσει τον Ολλανδό τραυματία στο Νοσοκομείο Αγ. Γεώργιος Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

