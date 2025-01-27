Κρήτη: Προθεσμία για την απολογία τους έλαβαν η μητέρα και ο σύντροφος που κακοποίησαν βάναυσα το 3χρονο

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025 ζήτησαν και έλαβαν η 26χρονη μητέρα και ο 44χρονος σύντροφός της, για τη βάναυση κακοποίηση σε βάρος του τρίχρονου αγοριού που δίνει μάχη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, το αγοράκι φτάνοντας στο νοσοκομείο είχε βαριά κλινική εικόνα, ενώ και σήμερα η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη. Μάλιστα μετά τις πρώτες εξετάσεις στο παιδί, σύμφωνα με τον κ. Χαλκιαδάκη, βρέθηκε μεγάλο υποσκληρίδιο αιμάτωμα και εισήχθη στο χειρουργείο όπου έγινε προσπάθεια παροχέτευσης.

Στην 26χρονη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοχρησία κατά συνατουργία, πρόκληση σωματικών κακώσεων και βλάβη της υγείας με θύμα ανήλικο κατ' εξακολούθηση και επίσης κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, με δράστες που έχουν την υποχρέωση να το διατρέφουν και που προηγουμένως το είχαν υπαίτια τραυματίσει.

Επιπλέον ασκήθηκε δίωξη για κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, από την οποία ανήλικος διέτρεξε κίνδυνο ζωής, οπλοχρησία, παράνομη οπλοκατοχή και παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Για τον 44χρονο επιπλέον ασκήθηκε δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία αποκλειστικά χρήση, αλλά και δίωξη για αποθήκευση χωρίς δικαίωμα, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανήλικου σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, από το σπίτι όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του και το σύντροφό της στη Θέρισο Ηρακλείου, έπειτα από κλήση που έγινε από γείτονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

