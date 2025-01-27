Η Σαντορίνη γίνεται «σπίτι» των Καστοριανών

Χαρακτηριστικό της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχουν περιέλθει κάτοικοι της Καστοριάς είναι το γεγονός πως μόνο στη Σαντορίνη, μεταβαίνουν τα καλοκαίρια πάνω από 300 Καστοριανοί προς εύρεση εργασίας.

«Μια μικρή παροικία... Σαν να έχει φύγει ένα μεγάλο πολύ μεγάλο χωριό της Καστοριάς και να εγκαταστάθηκε στη Σαντορίνη», παρατηρεί ο Χρήστος Μπόικος, Καστοριανός και πατέρας ενός 12χρονου παιδιού ο οποίος μιλώντας στο «Οπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ περιγράφει ότι αναγκάζεται να φεύγει κάθε Καλοκαίρι για να εργαστεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας στους 3 μόνιμους κατοίκους της Σαντορίνης βρέθηκε στο νησί αναζητώντας εργασία. Οι περισσότεροι είχαν πάει για μια σεζόν κι άλλοι ως τουρίστες που γοητεύθηκαν από τον τόπο και τον έκαναν δικό τους.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρηματίες της περιοχής αυξάνουν μισθούς και κίνητρα για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εργαζομένων στο νησί όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα...

Έτσι πολλοί επιλέγουν να μην επιστρέψουν πίσω στον τόπο τους τον Χειμώνα καθώς βρίσκουν εκεί μόνιμη εργασία εν τέλει.

Ενδεικτικά, όταν τα πλήθη των τουριστών φεύγουν από τη Σαντορίνη για να επιστρέψουν το επόμενο καλοκαίρι, το νησί δε μένει μόνο με τους ντόπιους καθώς εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα παραμένουν εκεί και συνεχίζουν να απασχολούνται σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες.

«Στους 30.000 μόνιμους κατοίκους, τουλάχιστον οι 8.000 είναι κάτοικοι από άλλα μέρη που ήρθαν σαν εργαζόμενοι στο νησί για σεζόν. Κάναν οικογένειες, μείναν στο νησί, γιατί όπως λέμε το νησί θρέφει.. », παρατηρεί η Φλώρα Δαμίγου, κάτοικος του νησιού.

