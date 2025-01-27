«Καλό ταξίδι στρατηγέ» - Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον μεγάλο Μίμη Δομάζο

Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον μεγάλο Μίμη Δομάζο. Έναν ηγέτη, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Έναν φιλάνθρωπο, μία ανιδιοτελή ψυχή, που αγαπούσε τα παιδιά, λάτρευε τη στρογγυλή θεά και δεν ζητούσε ποτέ ανταλλάγματα. Έναν γεννημένο νικητή, που ήθελε πάντα να είναι πρώτος.

Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ.

Η σορός του «Στρατηγού» είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών μέχρι τις 15:00, με πλήθος κόσμου να καταφθάνει για να τιμήσει η μνήμη του.

Η σορός μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη, εκεί όπου ακολούθησε η νεκρώσιμος ακολουθία, με σύσσωμη την οικογένεια του Παναθηναϊκού να δίνει το «παρών».

Την ομάδα του «τριφυλλιού» εκπροσώπησαν οι 4 αρχηγοί, Φώτης Ιωαννίδης, Τάσος Μπακασέτας, Ζέκα και Μπαρτ Σένκεφελντ, ο προπονητής της ομάδας, Ρουί Βιτόρια, ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Φυσικά, παρών ήταν και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο διοικητικός ηγέτης των «πρασίνων».

Παράλληλα, παρόντες ήταν και θρύλοι του παρελθόντος, όπως ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Τότης Φυλακούρης, ο Τάκης Οικονομόπουλος, ο Κριστόφ Βαζέχα, ο Γιόζεφ Βάντσικ, ο Νίκος Καρούλιας, αλλά και ο επικεφαλής των βετεράνων του Ολυμπιακού, Αντώνης Γλύκας.

Στη Μητρόπολη βρέθηκε και ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, καθώς επίσης και οι πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Πόπη Δομάζου: «Είσαι ο καλύτερος πατέρας όλου του κόσμου, θα είσαι όπως πάντα μαζί μας στο γήπεδο, η θέση σου θα σε περιμένει και η θέση σου θα είναι πλάι μας».

Φανερά συγκινημένη από τις εκδηλώσεις αγάπης στον Μίμη Δομάζο εμφανίστηκε η κόρη του, Πόπη, η οποία τον συνόδευσε στο γήπεδο της Λεωφόρου, πριν από την έκθεση της σορού του σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο πατέρας μας, ο πατέρας μου, είναι εδώ. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Όλη η Ελλάδα θρηνεί. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστούμε όλους», δήλωσε η τρίτη κόρη του αείμνηστου ποδοσφαιριστή, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο εγγονός του Μίμη Δομάζου άφησε, μάλιστα, μια μαύρη μπλούζα με τη φράση «αιώνια πιστός» στην οποία ο ίδιος είχε γράψει με σπρέι «μια ζωή Παναθηναικός θα σε αγαπώ μια ζωή παππού, Σταμάτης αιώνια πιστός».

Το τελευταίο από τον Γιάννη Αλαφούζο

Ο Γιάννης Αλαφούζος, φανερά συγκινημένος στον επικήδειό του για τον Μίμη Δομάζο, στην ανάμνηση της πιο υπερήφανης στιγμής του Παναθηναϊκού και του «Στρατηγού», στον τελικό του Γουέμπλεϊ του '71, είπε μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας στη Μητρόπολη Αθηνών:

«Ο Μίμης Δομάζος υπήρξε ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είχε το μυαλό ν’ απογειώσει το ταλέντο του, το πάθος του νικητή. Την καρδιά του μπροστάρη. Ενέπνευσε εκατομμύρια φιλάθλων.

Χάρισε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν σύμβολο, σημαία μας στον Παναθηναϊκό. Πρόσφερε στιγμές χαράς και δόξας, όπως εκείνο το βράδυ του Γουέμπλεϊ το ’71, όταν μπήκε πρώτος στο γήπεδο του Λονδίνου και κοίταξε στα μάτια τους αντιπάλους.

Τον έλεγαν κοντό, αλλά ήταν γίγαντας. Είναι χρέος μας να μείνει άσβεστη η μνήμη του».

Το «παρών» έδωσαν πολιτικά πρόσωπα

Τόσο ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής όσο και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αλλά και ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, έδωσαν το «παρών» στην κηδεία του μεγάλου Μίμη Δομάζου.

Το «παρών» δόθηκε και από τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον πρώην δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, καθώς και τον δημοσιογράφο Γιώργο Λιάνη.

Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων

Κώστας Μπακογιάννης, πρώην δήμαρχος Αθηναίων

Γιώργος Λιάνης, δημοσιογράφος

Σύσσωμος ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο αντίο του Μίμη Δομάζου

Την ομάδα του «τριφυλλιού» εκπροσώπησαν οι 4 αρχηγοί, Φώτης Ιωαννίδης, Τάσος Μπακασέτας, Ζέκα και Μπαρτ Σένκεφελντ, ο προπονητής της ομάδας, Ρουί Βιτόρια, ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Γιάννης Παπαδημητρίου.

Παρών ήταν, όπως προαναφέρθηκε και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο διοικητικός ηγέτης των «πρασίνων» καθώς και θρύλοι του παρελθόντος, όπως ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Τότης Φυλακούρης, ο Τάκης Οικονομόπουλος, ο Κριστόφ Βαζέχα, ο Γιόζεφ Βάντσικ, ο Νίκος Καρούλιας.

Συντετριμμένος ο Κριστόφ Βαζέχα

Το τελευταίο αντίο από τον Βασίλη Κωνσταντίνου: «Θα λείπει ο στρατηγός μας. Το γήπεδο θα είναι πιο άδειο»

Το τελευταίο αντίο στον Μίμη Δομάζο από αγαπημένα του πρόσωπα

