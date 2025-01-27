Της Έλενας Γαλάρη

Για τις 5 Μαρτίου 2025 προσδιορίστηκε η δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων επιχειρηματιών για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με τις εμπλεκόμενες εταιρείες στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μετά την ολοκλήρωση της έρευνας που διεξήγαγε ο αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αχιλλέας Ζήσης, έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για να ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη «για αξιόποινες πράξεις, όπως της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Οι πράξεις όμως αυτές, λόγω της επί το επιεικέστερο τροποποίησής τους το 2019, με τον νέο ΠΚ (ν. 4619/2019), τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος...».

Όπως ανέφερε η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός:

«Οι απαιτούμενες αυτές στο παρόν στάδιο ''επαρκείς ενδείξεις'' για την κίνηση της ποινικής δίωξης κατά των ως άνω ιδιωτών, οι οποίες ερείδονται κυρίως στη διαπίστωση ότι οι εν λόγω εταιρείες εμπλέκονται σε ανάλογες πράξεις παραβίασης απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας κ.α, πολιτικών, δημοσιογράφων κ.λπ και σε άλλες χώρες, σε συνδυασμό με το γεγονός της ύπαρξης παρόμοιων «στόχων» και στην Ελλάδα, κρίθηκε ότι πρέπει να οδηγήσουν τη σχετική κατηγορία στο ακροατήριο για να ελεγχθεί η βασιμότητα αυτής ή όχι.»

Στο πόρισμα, που αριθμεί 286 σελίδες, δεν αποδίδεται καμιά ευθύνη στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

