Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, 364 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, εντόπισαν και κατέσχεσαν οι άνδρες του ελληνικού FBI με τη συνδρομή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, σε φορτηγό στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του.

Τα ναρκωτικά, ήταν κρυμμένα ανάμεσα στο φορτίο, που ήταν κύβοι μαγειρικής και είχαν φορτωθεί στην Ισπανία.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται πως προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση ατόμου, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, από χώρα του εξωτερικού, μεγάλων ποσοτήτων κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, ενώ μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης προανακριτικών δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων, στοιχείων ατόμου και δημιουργίας ατομικού "προφίλ" , εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στον χώρο του Λιμένα Ηγουμενίτσας να έχει στο φορτηγό μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, τις οποίες είχε τοποθετημένες πάνω από το νόμιμο φορτίο, σε 24 μεγάλες χάρτινες κούτες.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

147 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με περιεχόμενο, κατεργασμένη κάνναβη βάρους 34 κιλών και 364γραμμαρίων,

302 νάιλον αυτοσχέδιες συσκευασίες με περιεχόμενο, ακατέργαστη κάνναβη βάρους 330 κιλών και 440 γραμμαρίων, και

48 βαζάκια με έλαιο κάνναβης.

Επιπλέον κατασχέθηκαν, το φορτηγό, το επικαθήμενο, το χρηματικό ποσό των 2.350 ευρώ, συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εισιτήρια, κάρτες ασφαλείας, τιμολόγια, κλειδιά και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν συνεργών συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

