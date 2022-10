Η πρώτη δήλωση της συζύγου του 53χρονου: Νιώθω αποτροπιασμό - Έμαθα από τη μητέρα του παιδιού για όσα συνέβησαν Ελλάδα 14:46, 13.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ίδια δηλώνει ότι βρισκόταν σε διάσταση με τον Μίχο εδώ και τρία χρόνια και μετά τις αποκαλύψεις υπέγραψαν διαζύγιο.