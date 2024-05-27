Σήμερα το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με το τον γενικό διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκο Σταμπολίδη ξενάγησαν την Πριγκίπισσα Κάκο της Ιαπωνίας, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η Πριγκίπισσα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, θέλοντας να μάθει με λεπτομέρειες, τον τρόπο σμίλευσης των αγαλμάτων.

Το ενδιαφέρον της προσείλκυσαν τα χρώματα τα οποία σώζονται στις επιφάνειες των κορών της Ακρόπολης αλλά και οι διαφορές στις κομμώσεις και στα ενδύματα των Καρυατίδων.

Στις 12 το μεσημέρι την Πριγκίπισσα Κάκο θα υποδεχθούν στην Εθνική Πινακοθήκη η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για τον εορτασμό του έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας- Ιαπωνίας.

Η ανακήρυξη του έτους 2024 ως έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας- Ιαπωνίας συμφωνήθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ιάπωνα ομόλογό του Φούμιο Κισίντα τον Ιανουάριο 2023, κατά τη επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιαπωνία.



