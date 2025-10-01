Η νέα καμπάνια του Ομίλου Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ σου λέει να το πιστέψεις γιατί..

Αλήθεια, εσύ τι συμβουλή θα έδινες στον νεότερο εαυτό σου;

Tο πρώτο κουδούνι χτύπησε η νέα σχολική χρονιά είναι γεγονός και η σκέψη μας είναι στους μαθητές που βρίσκονται μία «ανάσα» πριν το τέλος. Τους φιλόδοξους και ετοιμοπόλεμους μαθητές της Γ’ Λυκείου που φέτος θα περάσουν μία μεγάλη δοκιμασία, αυτή που από τη σχολική αίθουσα θα τους μεταφέρει σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο και μετέπειτα σε μία θέση στο επάγγελμα των ονείρων τους. Αλήθεια, όλοι εμείς που έχουμε διανύσει ήδη μία φορά αυτή τη διαδρομή, τι θα συμβουλεύαμε αυτά τα παιδιά; Ποιο είναι το πολύτιμο life hack που ιδανικά θα θέλαμε να μας είχε αποκαλύψει τότε κάποιος, αυτό που θα μοιραζόμασταν με τον νεαρότερο εαυτό μας, αν γυρίζαμε πίσω τον χρόνο;

Αν σήμερα είχα απέναντί μου τη 17χρονη εκδοχή μου, θα της έλεγα να πιστέψει ότι μπορεί να τα καταφέρει, διότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί όντως εκεί ακριβώς που ονειρεύεται. Θα της έλεγα να μην φοβάται να ονειρευτεί, διότι έχει στο πλευρό της ανθρώπους που την πιστεύουν και τη στηρίζουν. Βλέπεις, αν διδάχθηκα κάτι τη χρονιά των Πανελληνίων, αυτό είναι πως ο μόνος τρόπος για να βγεις νικητής από αυτή τη διαδικασία, είναι να το πιστέψεις πως είσαι νικητής. Και επειδή ένας νικητής χρειάζεται και «συμμάχους» στη μάχη, ο Όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ απαρτίζεται από έμπειρους, καταρτισμένους καθηγητές, ανθρώπους που υπόσχονται στους μαθητές πως μπορούν να ονειρεύονται και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους

Άλλωστε, αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται και από τις ιστορίες των ίδιων των ανθρώπων που υπήρξαν μαθητές στον Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Αυτές οι ιστορίες συνθέτουν και τη νέα, διαφημιστική καμπάνια του Ομίλου Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, «Με το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ μπορείς να ονειρεύεσαι», στην οποία παρακολουθούμε τον Δημήτρη, τον Βασίλη, την Ελισάβετ και την Αναστασία να μιλούν σε πρώτο πρόσωπο για το δικό τους «ταξίδι», τη δική τους μετάβαση από το θρανίο στο πανεπιστήμιο και από εκεί στην απασχόληση των ονείρων τους με «όχημα» το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και την αστείρευτη πίστη που είχαν στον εαυτό τους.

Μέσα από τα βίντεο της καμπάνιας, τα οποία προβάλλονται για όλο τον Σεπτέμβριο στα μεγάλα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, ένας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ένας Seo Specialist, μία Μοριακή Βιολόγος και μία Ψυχολόγος Γηριατρικής «ταξιδεύουν» στο παρελθόν, δίνουν… ραντεβού με τον μικρότερο εαυτό τους, θυμούνται πόσο καθοριστική υπήρξε η χρονιά των Πανελληνίων στη ζωή τους, ενώ απαντούν στην ερώτηση «αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου». Και ειλικρινά, οι εξομολογήσεις τους είναι ένα μάθημα για κάθε μαθητή που ξεκινάει φέτος την προετοιμασία του για τη μάχη των Πανελλαδικών. Το concept και την παραγωγή του κεντρικού σποτ για την τηλεόραση, αλλά και των τεσσάρων διαφορετικών ιστοριών των πρωταγωνιστών που τρέχουν παράλληλα σε όλα τα social media, είναι δημιούργημα της brandcon, το creative direction του Δημήτρη Δελητζά και το marketing director την Bettya Saleh. Tη σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Τάκης Δημητρακόπουλος.

