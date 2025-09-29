Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο ηθοποιός φέρεται να ισχυρίστηκε πως όταν έπεσε πάνω στα σταθμευμένα οχήματα, κατέβηκε από το όχημά του για να δει μήπως βρει κάποιον. Ωστόσο, όπως είπε, ήταν 5.30 το πρωί και έτσι ξαναμπήκε στο αυτοκίνητό του και εγκατέλειψε το σημείο.

Υποστήριξε, ακόμα, ότι το Σάββατο το μεσημέρι κάλεσε την ασφαλιστική του εταιρεία και ένα αστυνομικό τμήμα που όμως δεν ήταν αρμόδιο για τα τροχαία ατυχήματα. Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε για την αλλαγή του ΚΟΚ, σύμφωνα με την οποία όφειλε να ενημερώσει τις Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.