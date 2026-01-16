Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα και στη Λεωφόρο Σχιστού (με ενάμιση χιλιόμετρα αναμονής) προς τον Σκαραμαγκά.
Μικρότερες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το Φάρο Ψυχικού προς την Πανόρμου.
