Σε ασφαλές σημείο στα δεξιά του δρόμου έχουν μεταφέρει τα τρακτέρ τους οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό από τη Λαμία έως την Αθήνα.

Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες διευθετήσεις, κυρίως στην περιοχή του Μαρτίνου και στο ύψος του Κάστρου. Από τη μία το μεσημέρι σταμάτησαν όλες οι μικρές και μεγαλύτερες παρακάμψεις που είχαν επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έκριναν ότι η διέλευση των οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με ασφάλεια. Έτσι, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, τόσο από Αθήνα προς Λαμία όσο και από Λαμία προς Αθήνα, μέσω της εθνικής οδού.

Σημειώνεται πως τα τρακτέρ παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής συντονιστικής των μπλόκων, μετά και τη σχετική απόφαση που ελήφθη στον Παλαμά Καρδίτσας. Οι αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.