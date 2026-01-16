Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, με μια 24χρονη, υπό την επήρεια μέθης να χάνει τον έλεγχο του οχήματος της και με σφοδρότητα να πέφτει πάνω σε 15 σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη, με την 24χρονη εκτός από τα οχήματα, να πέφτει πάνω και σε ένα περίπτερο και ένα κατάστημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η νεαρή πιθανότητα να έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός αλλά είναι οι υλικές ζημιές είναι σοβαρές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και έκαναν αλκοτέστ στην 24χρονη και ακολούθως την συνέλαβαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.