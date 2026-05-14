Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στον κόμβο των Αμπελοκήπων, έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα το πρωί της Πέμπτης: στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου – Βασ. Σοφίας, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Ψυχικό προς τους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου του Φαληρικού Δέλτα και του Νέου Φαλήρου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον Σκαραμαγκά.

Πηγή: skai.gr

