Τρίωρη στάση εργασίας σήμερα στο νοσοκομείο της Νίκαιας

Σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 προχωρούν σήμερα, Πέμπτη, οι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας.

Όπως αναφέρει η ΕΙΝΑΠ σε ανακοίνωσή της: «Η απόφαση για μείωση των θέσεων των ειδικευόμενων της Παθολογίας, της Καρδιολογίας και της Χειρουργικής στο νοσοκομείο της Νίκαιας, στην οποία εμμένει η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των κλινικών, ιδιαίτερα των παθολογικών, στην περίθαλψη των ασθενών και στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων.

Η μείωση των θέσεων έρχεται σαν συνέπεια του νόμου για την Αναδιάταξη του Νοσοκομειακού χάρτη της Δυτικής Αττικής με βάση τον οποίο το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής πέρασε στον Οργανισμό του Νοσοκομείου Αττικόν.

Παρά τις προφορικές δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας ότι με νομοθετική ρύθμιση θα επίλυε το ζήτημα των θέσεων των ειδικευομένων του νοσοκομείου Νίκαιας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, μειώνοντας τους ειδικευόμενους των παθολογικών κλινικών κατά 14, από 44 σε 30, τους ειδικευόμενους των καρδιολογικών και των χειρουργικών κλινικών κατά 4.

Είναι σαφές ότι κριτήριο του αριθμού των θέσεων των ειδικευόμενων πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ένα από τα νοσοκομεία με τη μεγαλύτερη προσέλευση στα επείγοντα, με εκατοντάδες εισαγωγές ασθενών, που καλύπτει όλο τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, το Αιγαίο και τη μισή Πελοπόννησο, οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών πρέπει να αυξηθούν και να συνοδευτούν από παράλληλη αύξηση των θέσεων των ειδικευμένων γιατρών, ειδικά στις παθολογικές ειδικότητες».



Πηγή: skai.gr

