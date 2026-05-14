Από σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, έως και τις 18 Μαΐου 2026, ανοίγει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026».

Συνολικά προβλέπονται 3.000 δικαιούχοι για το πρόγραμμα της Χίου και 3.600 για το πρόγραμμα των Κυθήρων. Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη θα καλύψει το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και η δεύτερη το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026. Τυχόν αδιάθετα κονδύλια από την πρώτη περίοδο θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τη Χίο και σε 250 ευρώ για όσους προτιμήσουν τα Κύθηρα. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για έναν από τους δύο προορισμούς, συμμετέχοντας σε μία ή και στις δύο φάσεις. Ωστόσο, μέσω κλήρωσης θα μπορεί να επιλεγεί μόνο για έναν προορισμό και μία φάση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα λάβουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα χρησιμοποιείται έως τη λήξη της φάσης που έχει επιλεγεί, αποκλειστικά για αγορές και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις αντίστοιχες περιοχές. Η χρήση της κάρτας επιτρέπεται μόνο σε επιχειρήσεις που διαθέτουν POS, δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους και βρίσκονται εντός των καθορισμένων περιοχών της Χίου και των Κυθήρων.

Στην πρώτη φάση θα διατεθούν 1.500 κάρτες για το «Chios Pass 2026» και 1.800 για το «Kythira Pass 2026», ενώ ίδιος αριθμός καρτών θα δοθεί και στη δεύτερη φάση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του 2024. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη επιλεγεί ή πρόκειται να επιλεγούν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 και 2026-2027, καθώς και όσοι έχουν λάβει αντίστοιχη ενίσχυση από άλλον φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι δηλώνουν ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο κρατικής αρωγής και στοχεύει στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και της τοπικής οικονομίας των δύο νησιών, με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων και τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και του gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet, είτε μέσω ΚΕΠ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 18 Μαΐου 2026, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης ηλεκτρονικά ή μέσω της σχετικής εφαρμογής.

Οι αιτήσεις αφορούν και τις δύο φάσεις του προγράμματος - Μάιος-Ιούνιος 2026 και Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2026 - με δυνατότητα επιλογής μίας ή και των δύο περιόδων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

έναρξη αιτήσεων,

υποβολή μέσω ΚΕΠ ή gov.gr,

έλεγχο αιτήσεων,

κλήρωση δικαιούχων,

ενημέρωση μέσω email ή SMS,

έκδοση της ψηφιακής κάρτας.

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για την ενίσχυση νησιωτικών περιοχών με ιδιαίτερες ανάγκες, συμβάλλοντας τόσο στην τοπική ανάπτυξη όσο και στην τόνωση του εγχώριου τουρισμού, μέσα από σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής διακυβέρνησης.

Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει η Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η δράση θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.