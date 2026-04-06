Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone που είχε στόχο τη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάρριψη έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΔΥΣΑ στην αποστολή «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept»

ΕΛΔΥΣΑ

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (μη επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής. 

Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι στις 19 Μαρτίου οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

