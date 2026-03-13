Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Παρασκευής στις Λεωφ. Σχιστού, Αθηνών και περιφερειακή Αιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά και την άνοδο της Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα Αχαρνών.

Αυξημένη παραμένει η κίνηση στη Λεωφ. Κηφισού, στην άνοδο Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου - Βασ. Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον γυάλινο Δρομέα, στην Ερατοσθένους προς την Αρδηττού, στη Φιλολάου και τέλος στην Παραλιακή από το Φαληρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά, ανά τμήματα.

