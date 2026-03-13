Στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που έγινε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας συμμετείχε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και ιδρυτής της «Λαϊκής Ενότητας» Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον κ. Λαφαζάνη με ανάμεσα στους διαδηλωτές να κρατά μια μεγάλη εικόνα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, σε κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Σημειώνεται πως οι διαδηλωτές, πραγματοποιώντας μαζική πορεία η οποία ξεκίνησε από το Σύνταγμα και κατέληξε στην αμερικανική πρεσβεία υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, απαίτησαν την πλήρη απεμπλοκή της Ελλάδας από τη σύγκρουση στο Ιράν.



Πηγή: skai.gr

