Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σήμερα, Πέμπτη, στη Λεωφ. Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη από την περιφερειακή Υμηττού προς τον Βύρωνα, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφ. Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό προς την Αγία Φιλοθέη, στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής του στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από τον ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κύμης και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου.

