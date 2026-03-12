Η εξάρθρωση της σπείρας Ρομά που μέσω αυτοσχέδιων call centers εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους αποκάλυψε τον τρόπο δράσης και τη δομή της ομάδας. Από τον «διευθυντή» μέχρι τους τηλεφωνητές που ήταν επιφορτισμένοι με την ενεργοποίηση των συσκευών, καθώς και με την αναζήτηση υποψηφίων θυμάτων.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», εντόπιζαν τυχαία ονοματεπώνυμα μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου και υποδύονταν ρόλους όπως του υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ, που ενημερώνει για βλάβη.

Εκτός από το Ζεφύρι, αυτοσχέδια κέντρα είχαν στηθεί σε Αγία Βαρβάρα, Μενίδι, Άνω Λιόσια, αλλά και εκτός Αττικής σε περιοχές όπως το Βραχάτι, το Ναύπλιο και το Άργος.

Πηγή: skai.gr

