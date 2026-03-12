Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:40 - Δύση ήλιου: 18:29 - Σελήνη 23 ημερών - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 48 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα Πέμπτη, 12 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφάνους ομολογητού, Δίκαιος Φινεές

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:40 - Δύση ήλιου: 18:29 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 23 ημερών 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark