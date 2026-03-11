Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Ακινητοποιημένα είναι το πρωί της Τετάρτης τα οχήματα στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη μεσαία λωρίδα.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης: στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΗΣΑΠ και τη Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας ανά τμήματα, στην Αχαρνών κατά μήκος του Αγ. Ελευθερίου προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στους Αγίους Αναργύρους και στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά.

