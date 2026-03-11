Σήμερα Τετάρτη, 11 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Τροφίμου και Θαλλού, Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης, Αγίων Πιονίου και Σαβίνας, Αγίου Σωφρονίου
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Θαλής, Θαλλός, Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω, Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *, Σαβίνα, Ζαμπίνα, ΖαμπίαΣωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία, Σωφρόνη
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:42 - Δύση ήλιου: 18:28 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 22.2 ημερών
