Σήμερα Τετάρτη, 11 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Τροφίμου και Θαλλού, Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης, Αγίων Πιονίου και Σαβίνας, Αγίου Σωφρονίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θαλής, Θαλλός, Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω, Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *, Σαβίνα, Ζαμπίνα, ΖαμπίαΣωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία, Σωφρόνη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:42 - Δύση ήλιου: 18:28 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 22.2 ημερών



Πηγή: skai.gr

