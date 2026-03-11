Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:42 - Δύση ήλιου: 18:28 - Σελήνη 22.2 ημερών - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 46 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα Τετάρτη, 11 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Τροφίμου και Θαλλού, Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης, Αγίων Πιονίου και Σαβίνας, Αγίου Σωφρονίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θαλής, Θαλλός, Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω, Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *, Σαβίνα, Ζαμπίνα, ΖαμπίαΣωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία, Σωφρόνη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:42 - Δύση ήλιου: 18:28 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 46 λεπτά

 Σελήνη 22.2 ημερών
 

