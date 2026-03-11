Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: ΙΧ με 2 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε κολώνα - Στη ΜΕΘ 20χρονος

O 19χρονος συνεπιβάτη φέρει ελαφρές κακώσεις, ο 20χρονος οδηγός είναι διασωληνωμένος - Ερευνάται πώς εξετράπη της πορείας του το ΙΧ 

ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί 19 και 20 ετών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πέντε άνδρες οι οποίοι απεγκλώβισαν τους νεαρούς από το όχημα. 

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με τον 20χρονο οδηγό να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και τον 19χρονο συνεπιβάτη να φέρει ελαφρές κακώσεις, σύμφωνα με το ERTNews. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα
