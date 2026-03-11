Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί 19 και 20 ετών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πέντε άνδρες οι οποίοι απεγκλώβισαν τους νεαρούς από το όχημα.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ι.Χ.Ε. όχημα, συνεπεία τροχαίου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με τον 20χρονο οδηγό να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και τον 19χρονο συνεπιβάτη να φέρει ελαφρές κακώσεις, σύμφωνα με το ERTNews.

