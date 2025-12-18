Μετ' εμποδίων η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν σήμερα οι οδηγοί σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, λόγω και τροχαίων ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στον ανοδικό άξονα Καλλιρρόης - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας έως το ύψος του Μεγάρου Μουσικής, λόγω τροχαίου. Έχουν επηρεαστεί τόσο η Λεωφόρος Βουλιαγμένης - Ηλιουπόλεως προς την Αρδηττού, όσο και η Ερατοσθένους με τη Ριζάρη. Επίσης, δυσκολεύονται για τον ίδιο λόγο όσοι κατευθύνονται από τη Βουλή προς το Χίλτον.

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στον Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα, εκτός από τη Λεωφόρο Αθηνών, να έχει επηρεαστεί αρνητικά και η Λεωφόρος Σχιστού.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων στον Χολαργό, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, και τέλος στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από το υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη.

Εκτός λειτουργίας είναι επίσης οι σηματοδότες στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Φανερωμένης στον Χολαργό, και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του ΚΑΤ, του Μεγάρου του ΟΤΕ καθώς και στο ύψος της Αμαρυσίας Αρτέμιδος.

Πηγή: skai.gr

