Έγκλημα στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος που αναζητείτο

O 30χρονος, ο οποίος αναζητείτο ως συνεργός για τη διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, παραδόθηκε στην Αστυνομία, σύμφωνα με το pelop.gr.

Πρόκειται για το τρίτο άτομο, για το οποίο η ανακρίτρια Καλαμάτας είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ο 30χρονος βρισκόταν σε ταξίδι στο εξωτερικό τις προηγούμενες ημέρες.

Τού αποδίδεται ρόλος συνεργού μετά την αξιολόγηση του υλικού που έγινε από την ανακρίτρια Καλαμάτας, ενώ πρόκειται για στενό συνεργάτη του 31χρονου επιχειρηματία που έχει ήδη προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός μαζί με τον ανιψιό του δολοφονημένου Κώστα Τομαρά.

Πηγή: skai.gr

