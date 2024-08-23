Η κατάθεση της συζύγου του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στη Χαλκιδική

Την άθλια κατάσταση των παιχνιδιών, και ειδικότερα του «Crazy Dance» πάνω στο οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 19χρονος Γιάννης στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής την Κυριακή, διαπίστωσε ο πραγματογνώμονας της οικογένειας του άτυχου νέου, σε επισταμένο έλεγχο που πραγματοποίησε νωρίτερα.

Το μηχάνημα δεν ήταν επ’ ουδενί σε κατάσταση για να χρησιμοποιηθεί, αποτελώντας κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ενώ παράλληλα η γενικότερη εικόνα των κατασκευών του πάρκου αναψυχής συνοψίζεται σε σάπια, ασυντήρητα παιχνίδια για μικρότερες ηλικίες.

Παρόντες στον έλεγχο ήταν επίσης ο πατέρας του 19χρονου συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Η οικογένεια μετέβη στο Αστυνομικό τμήμα Κασσανδρείας προχωρώντας στη συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων και φωτογραφιών για την δικογραφία, καταθέτοντας τα εν συνεχεία με την μορφή υπομνήματος ερωτήσεων στην εισαγγελία.

Περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με τα μηχανήματα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αναμένονται εντός των επομένων ωρών.

Την ίδια ώρα, η κατάθεση της συζύγου του 58χρονο ιδιοκτήτη «καίει» τόσο εκείνον όσο και τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού, αφού όπως επιβεβαιώνει οι δύο άνδρες όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν το άτυχο παιδί αλλά αποχώρησαν από το λούνα παρκ αμέσως μετά το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα δήλωσε πως είδε έναν νεαρό άνδρα αιμόφυρτο και αναίσθητο δίπλα στο μηχάνημα.

«Ο χειριστής του μηχανήματος και ο σύζυγός μου έφυγαν από το χώρο του λούνα παρκ αμέσως μόλις έγινε το δυστύχημα», είπε συγκεκριμένα.

Με τη «βεντάλια» του κατηγορητηρίου να ανοίγει συνεχώς, η οικογένεια του άτυχου Γιάννη ζητά απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού.



