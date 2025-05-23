Λογαριασμός
Η φρεγάτα «Κίμων» βγήκε στην ανοιχτή θάλασσα - Δείτε βίντεο

Πρόκειται για την πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI «Belharra» και αριθμό F-601, η οποία απέπλευσε το πρωί της Τετάρτης από τις εγκαταστάσεις της Naval Group

Φρεγατα Κίμων

Τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της ξεκίνησε την Τετάρτη 21 Μαϊου η ελληνική  φρεγάτα Κίμων στο Λοριάν της Γαλλίας, σύμφωνα με ανάρτηση της Naval Group.

Πρόκειται για την πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI «Belharra» και αριθμό F-601, η οποία απέπλευσε το πρωί της Τετάρτης από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στα ανοιχτά του Ατλαντικού.

Η φρεγάτα βγήκε στα ανοιχτά έπειτα από  τις επιτυχημένες δοκιμές που είχαν γίνει με την αντίστοιχη φρεγάτα «Amiral Ronarc’h» του γαλλικού Ναυτικού.

