Τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της ξεκίνησε την Τετάρτη 21 Μαϊου η ελληνική φρεγάτα Κίμων στο Λοριάν της Γαλλίας, σύμφωνα με ανάρτηση της Naval Group.

Πρόκειται για την πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI «Belharra» και αριθμό F-601, η οποία απέπλευσε το πρωί της Τετάρτης από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στα ανοιχτά του Ατλαντικού.

Η φρεγάτα βγήκε στα ανοιχτά έπειτα από τις επιτυχημένες δοκιμές που είχαν γίνει με την αντίστοιχη φρεγάτα «Amiral Ronarc’h» του γαλλικού Ναυτικού.

[#Navgreek] ⚓​🇬🇷​ HS Kimon, first #FDI frigate for the @NavyGR, started her first sea trials on May 21st in Lorient, France.

The ship capitalized on the experience gained during the sea trials of Amiral Ronarc’h, the first of class for the @MarineNationale. pic.twitter.com/QEDA9ZAWwx — Naval Group (@navalgroup) May 23, 2025

Πηγή: skai.gr

