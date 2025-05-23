Τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της ξεκίνησε την Τετάρτη 21 Μαϊου η ελληνική φρεγάτα Κίμων στο Λοριάν της Γαλλίας, σύμφωνα με ανάρτηση της Naval Group.
Πρόκειται για την πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI «Belharra» και αριθμό F-601, η οποία απέπλευσε το πρωί της Τετάρτης από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στα ανοιχτά του Ατλαντικού.
Η φρεγάτα βγήκε στα ανοιχτά έπειτα από τις επιτυχημένες δοκιμές που είχαν γίνει με την αντίστοιχη φρεγάτα «Amiral Ronarc’h» του γαλλικού Ναυτικού.
[#Navgreek] ⚓🇬🇷 HS Kimon, first #FDI frigate for the @NavyGR, started her first sea trials on May 21st in Lorient, France.— Naval Group (@navalgroup) May 23, 2025
The ship capitalized on the experience gained during the sea trials of Amiral Ronarc’h, the first of class for the @MarineNationale. pic.twitter.com/QEDA9ZAWwx
