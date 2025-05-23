Για τον σάλο που προκλήθηκε από την αυθαίρετη και παράνομη εκδήλωση - γύρισμα με ημίγυμνα μοντέλα να κάνουν pole dancing μπροστά στα Ανάκτορα της Κέρκυρας μίλησε στο LIVE U του ΣΚΑΪ, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Κέρκυρας, Κωσταντίνος Βουσολίνος.

«Πρόκειται για ιστορικό διατηρητέο μνημείο, δεν ζητήθηκε και ούτε δόθηκε ποτέ καμία άδεια – ούτε υπήρχε πιθανότητα να δοθεί τέτοια άδεια φυσικά» τόνισε ο αντιδήμαρχος.

Οπως είπε, ήδη οι αρμόδιες αρχές (Αρχαιολογία, Δήμος και Μουσείο) πρέπει να έχουν καταθέσει μήνυση για προσβολή του μνημείου.

«Δεν βρέθηκε κανείς να μας ενημερώσει;»

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, το μνημείο (που ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού, όχι στον Δήμο) δεν έχει εξωτερική νυχτερινή φύλαξη ενώ στο περιστατικό εμπλέκονται ξένοι τουρίστες.

Για το «στήσιμο» της εκδήλωσης και του στύλου του pole dancing χρειάστηκε τουλάχιστον δυο ώρες ενώ η όλη εκδήλωση – γύρισμα κράτησε τουλάχιστον μία ώρα, ενώ είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος.

«Δεν βρέθηκε ένας να ενοχληθεί, να σκεφτεί ότι αυτό που συμβαίνει προσβάλει το μνημείο και την Κέρκυρα και να μας ενημερώσει;» εξέφρασε την ενόχληση του ο αντιδήμαρχος.

