Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο στο Μαρκόπουλο, κοντά στην εκκλησία της Παναγίας Βαραμπά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει χαμηλή πυκνή βλάστηση και στο σημείο πνέουν άνεμοι περίπου 6 μποφόρ.
Για την κατάσβεση της φωτιάς οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν πλέον 83 πυροσβέστες με 23 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και εθελοντές, ενώ ρίψεις νερού κάνουν από αέρος 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι η φωτιά δεν βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τα όρια του αεροδρομίου.
Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά πλησίον του Ι.Ν. Παναγίας Βαραμπά, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και επιχειρούν 83 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Ε/Π, 1 Α/Φ και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 23, 2025
Κοντά στην πυρκαγιά δεν βρίσκονται σπίτια.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Μαρκόπουλου, ενεργούνται εκτροπές στα εξής σημεία:
- Λ. Βραυρώνος και Αγ. Τιμόθεου
- Παπαβασιλείου και Ανώνυμη Οδός με κατεύθυνση προς Παναγία Βαράμπα
