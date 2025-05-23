Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διάσπαρτες εστίες φωτιάς στο Μαρκόπουλο: Πάνω από 80 πυροσβέστες στο σημείο - Επιχειρούν και ελικόπτερα (Βίντεο)

Η φωτιά καίει πυκνή βλάστηση - Στην περιοχή επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 23 οχήματα, ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και εθελοντές καθώς και εναέρια μέσα

UPDATE: 15:36
Φωτιά στο Μαρκόπουλο

Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο στο Μαρκόπουλο, κοντά στην εκκλησία της Παναγίας Βαραμπά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει χαμηλή πυκνή βλάστηση και στο σημείο πνέουν άνεμοι περίπου 6 μποφόρ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν πλέον 83 πυροσβέστες με 23 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και εθελοντές, ενώ ρίψεις νερού κάνουν από αέρος 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι η φωτιά δεν βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τα όρια του αεροδρομίου. 

 Κοντά στην πυρκαγιά δεν βρίσκονται σπίτια.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Μαρκόπουλου, ενεργούνται εκτροπές στα εξής σημεία:

  •  Λ. Βραυρώνος και Αγ. Τιμόθεου
  •  Παπαβασιλείου και Ανώνυμη Οδός με κατεύθυνση προς Παναγία Βαράμπα
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρκόπουλο Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark