Η Κέα ή αλλιώς Τζια είναι ο επόμενος προορισμός του Happy Traveller. Οι ταξιδιώτες μας την Κυριακή 13 Ιουλίου σαλπάρουν για το πιο κοντινό κυκλαδονήσι και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ τους ακολουθούν στην εξερεύνηση ενός δημοφιλούς νησιού που έχει τα πάντα!

Δείτε το trailer:

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ξεκινούν από το κεντρικό λιμάνι της Κορησσίας και εξερευνούν τον κόλπο του Αγίου Νικολάου. Περνούν από το Γιαλισκάρι και το κοσμοπολίτικο Βουρκάρι, για να φτάσουν στον φάρο-εκκλησία στην άκρη του κόλπου, σε ένα ανεπανάληπτο τοπίο.

Στη συνέχεια, κατευθύνονται προς τα βόρεια του νησιού, στον κόλπο του Οτζιά και στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Καστριανής. Περιηγούνται στη γραφική Χώρα της Κέας, μέρα και νύχτα και ακολουθούν το μονοπάτι που τους οδηγεί στον εμβληματικό Λέοντα της Κέας, που είναι σκαλισμένος στον βράχο εδώ και αιώνες.

Προχωρούν μέχρι την αρχαία Καρθαία για να γνωρίσουν από κοντά έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού και φτάνουν στον φάρο Τάμελο, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φάρους της Ελλάδας.

Καθ’ οδόν, ανακαλύπτουν παραδοσιακούς οικισμούς, περνούν από την παραλία του Κούνδουρου και κλείνουν την ημέρα τους με ένα ονειρικό ηλιοβασίλεμα στην παραλία Ποίσσες.

Η ζεστή φιλοξενία των ντόπιων, οι υπέροχες γεύσεις, οι μαγευτικές παραλίες και οι θησαυροί της Κέας αποδεικνύουν, γιατί όσοι την επισκέπτονται... επιστρέφουν ξανά και ξανά.

