Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νέο πλαίσιο που καθιέρωσε ο νόμος 4957/2022 για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ και λόγω της αντισυνταγματικότητας παρέπεμψε το ζήτημα προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Αναλυτικότερα, το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Γιώργο Τσιμέκα και εισηγητή τον πάρεδρο Βασίλειο Γκέρτσο, με την 1845/2024 απόφαση της επταμελούς σύνθεσής του, έκρινε ότι «οι διατάξεις του ν. 4957/2022, με τις οποίες θεσπίζεται διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών και ορίζονται τα αρμόδια για τη διενέργεια των σχετικών κρίσεων όργανα, δεν συνιστούν ρυθμίσεις πρόσφορες για την επίτευξη του επιδιωκομένου από τον νομοθέτη σκοπού που συνίσταται στην ανεύρεση της εγγενούς αξίας των τίτλων αυτών και την ουσιαστική σύγκρισή τους με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά ΑΕΙ».

Και αυτό, γιατί «τα όργανα του ΔΟΑΤΑΠ στα οποία ανατίθεται η αρμοδιότητα αυτή δεν έχουν, προδήλως, το απαιτούμενο για κάθε υποβαλλόμενο τίτλο σπουδών επιστημονικό υπόβαθρο προκειμένου να εκφέρουν τις αναγκαίες για την αναγνώριση αυτή επιστημονικές και τεχνικές κρίσεις να αποφανθούν».

Έτσι, με ομόφωνη γνώμη του Γ΄ Τμήματος, κρίθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4957/2022 «έρχονται σε αντίθεση προς τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, ενώ κατά πλειοψηφία, κρίθηκε ότι οι παράγραφοι 3 και 8 του άρθρου 311 παραβιάζουν το άρθρο 16 του Συντάγματος».

Πηγή: skai.gr

