Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την ανάπτυξη «Iron Dome» ύψους 2 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός αντιαεροπορικού συστήματος ύψους 2 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, δήλωσαν Έλληνες αξιωματούχοι την Πέμπτη στο πρακτορείο Reuters.

Το αμυντικό σύστημα θα μιμηθεί πιθανότατα το Iron Dome του Ισραήλ και άλλα συστήματα που αναχαιτίζουν πυραύλους μικρού και μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια χτυπημάτων από τους γείτονές του εν μέσω των συγκρούσεων στη Γάζα με τη Χαμάς και τον Λίβανο με τη Χεζμπολάχ.

«Η Ελλάδα επιθυμεί να επενδύσει στην άμυνά της για να συμβαδίσει με τον σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και ιστορικό αντίπαλό της, την Τουρκία, η οποία αναπτύσσει επίσης τη δική της αεράμυνα, παρά την κάποια βελτίωση των σχέσεων», σημειώνει το διεθνές πρακτορείο.

«Το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί ένα πολυεπίπεδο αντιαεροπορικό σύστημα και σύστημα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος μετά από μια ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Ισραήλ», σημείωσε η ίδια πηγή.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την κλίμακα της πιθανής συμφωνίας, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να δαπανήσει 12,8 δισ. ευρώ μέχρι το 2035 για να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Η αεράμυνα αποτελεί μέρος του 10ετούς σχεδίου στρατιωτικών αγορών της Αθήνας, το οποίο περιλαμβάνει την απόκτηση έως και 40 νέων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, καθώς και τεσσάρων φρεγατών Belharra και αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία, τονίζει το Reuters.

«Η προσπάθειά μας είναι για μια γρήγορη μετάβαση των ενόπλων μας δυνάμεων στον 21ο αιώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά και ο υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας πριν από την ενημέρωση της Πέμπτης.

Η Ελλάδα χρησιμοποιεί σήμερα αμερικανικά συστήματα Patriot και παλαιά ρωσικά συστήματα S-300 για την προστασία του εναέριου χώρου της, προσθέτει το Reuters.

«Παρά την κάποια βελτίωση στις επί μακρόν ταραγμένες σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, τον πολύ μεγαλύτερο ανατολικό γείτονά της, οι δύο χώρες παραμένουν σε αντιπαράθεση για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων συνόρων, των ενεργειακών πόρων και του εναέριου χώρου στην ανατολική Μεσόγειο», καταλήγει το πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

