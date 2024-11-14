Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη δράση του ληστή με την Porsche που ξάφρισε σε 2 κοσμηματοπωλεία σε Παλλήνη και Νέα Μάκρη.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, ο καλοντυμένος ληστής, έχει μπει σε κοσμηματοπωλείο στη Ν. Μάκρη αρχικά ως πελάτης και ζητάει από τον ιδιοκτήτη να του δείξει κάποια από τα χρυσαφικά που είχε στις προθήκες.

Δείτε το βίντεο:

Κάποια στιγμή, ο δράστης γυρνάει την πλάτη του και ξαφνικά τραβάει ένα πιστόλι, σημαδεύει το θύμα στο κεφάλι και το αναγκάζει να ξαπλώσει στο δάπεδο. Κατόπιν, αρπάξει τα χρυσαφικά, τα βάζει σε τσάντα πλάτης, και βγαίνει με γρήγορες κινήσεις από το κατάστημα.

Αφού κινείται για μεγάλη απόσταση, στο πεζοδρόμιο, όπως φαίνεται από άλλη κάμερα, επιβιβάζεται σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει στην περιοχή, και εξαφανίζεται.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής σε συνεργασία με συναδέλφους τους, της Ασφάλειας Μαραθώνα, εντοπίζοντας επιπλέον οπτικό υλικό και ακολουθώντας την πορεία της ασημί Porsche, φτάνουν στην πολυτελή κατοικία του δράστη στην Παλλήνη.

Όταν ο 44χρονος αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, κρύφτηκε στο φρεάτιο του ασανσέρ, όπου και τον εντόπισαν.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του ο 44χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου παραμένει φρουρούμενος, για νοσηλεία.

Σημειώνεται πως εκτός από τη ληστεία στη Νέα Μάκρη είχε πραγματοποιήσει ακόμη μία σε κοσμηματοπωλείο στην Παλλήνη.

Πηγή: skai.gr

