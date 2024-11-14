Λογαριασμός
Kαλάβρυτα: Αγρια επίθεση σε 28χρονη από τον σύντροφό της- Φιλοξενείται με τα παιδιά της στην Αστυνομία

Πρόκειται για 28χρονη, μητέρα τριών παιδιών η οποία δέχθηκε επίθεση με σιδερένιο εξάρτημα τζακιού

Kαλάβρυτα: 28χρονη κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία

Νεαρή γυναίκα στα Καλάβρυτα δεν άντεξε άλλο τη βίαιη συμπεριφορά του συζύγου της, έφυγε από το σπίτι, πήγε στο Αίγιο και κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία.

Πρόκειται για 28χρονη, μητέρα τριών παιδιών.

Το ποτήρι ξεχείλισε όταν η γυναίκα που ήταν θύμα κακοποίησης από τον άνδρα της, δέχθηκε επίθεση με σιδερένιο εξάρτημα τζακιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News o 33χρονος επιχείρησε να την κάψει και να την σημαδέψει στο πρόσωπο.

Χθες η 28χρονη αποφάσισε να μετακινηθεί από τα Καλάβρυτα στην Αιγιάλεια για να ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές.

Τελικά μεταφέρθηκε στην Πάτρα όπου φιλοξενείται στην Αστυνομία, μαζί με τα παιδιά της.

Πηγή: tempo24.news

