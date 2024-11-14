Απόφαση «ορόσημο για την προστασία ανηλίκων και ευάλωτων προσώπων» χαρακτηρίζουν, με δήλωση τους, συνήγοροι Υποστήριξης της Κατηγορίας στη δίκη για κακοποιητικές συμπεριφορές σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου.

Οι συνήγοροι Κλειώ Παπαπαντολέων, Μαριαλένα Παπαχρήστου, Χρήστος Λαμπάκης και Γιώργος Σάρλης αναφέρουν στη δήλωση τους:

«Το Δικαστήριο μετά από μια μακρά, ενδελεχή και υποδειγματική διαδικασία, δικαίωσε τους ανήλικους παθόντες και σφράγισε την αξιοπιστία των καταγγελιών. Η απόφαση αυτή, που αφορά βαρύτατες πλημμεληματικές πράξεις, συνιστά ορόσημο για την προστασία ανήλικων και ευάλωτων προσώπων στη χώρας μας και αποτελεί μια ελάχιστη επανόρθωση για όσα τα παιδιά υπέστησαν στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου».

