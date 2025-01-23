Ψαράς στην Κρήτη έπιασε αεροπλάνο του Β’ παγκοσμίου Πολέμου

Λογαριασμός
Ψαράς στην Κρήτη έπιασε στα δίχτυα του αεροπλάνο του Β’ παγκοσμίου Πολέμου

Κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας αξιολογούν τα ευρήματα

Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο θέαμα βρέθηκε ένας ψαράς από το Ηράκλειο της Κρήτης, όταν πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή των Λινοπεραμάτων έπιασε στα δίχτυα του ένα πολεμικό αεροσκάφος, πιθανότατα από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Τα δίχτυα ανέσυραν τα συντρίμμια - δύο πτέρυγες χωρίς την άτρακτο -  από βάθος περίπου 25 μέτρων και αμέσως ο ψαράς ενημέρωσε το Λιμεναρχείο. 

Σύμφωνα με το cretalive, ο σκελετός ανασύρθηκε από την θάλασσα με τη βοήθεια γερανοφόρου και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία της αξιολόγησης των ευρημάτων, ώστε να δοθούν απαντήσεις για το πού θα μεταφερθούν. 

κρητη

Κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας αξιολογούν τα ευρήματα και θα αποφασίσουν πού θα μεταφερθεί ο σκελετός του αεροσκάφους ο οποίος αποτελείται από δύο πτέρυγες χωρίς την άτρακτο.

