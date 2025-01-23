Ψαράς στην Κρήτη έπιασε αεροπλάνο του Β’ παγκοσμίου Πολέμου

Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο θέαμα βρέθηκε ένας ψαράς από το Ηράκλειο της Κρήτης, όταν πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή των Λινοπεραμάτων έπιασε στα δίχτυα του ένα πολεμικό αεροσκάφος, πιθανότατα από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Τα δίχτυα ανέσυραν τα συντρίμμια - δύο πτέρυγες χωρίς την άτρακτο - από βάθος περίπου 25 μέτρων και αμέσως ο ψαράς ενημέρωσε το Λιμεναρχείο.

Σύμφωνα με το cretalive, ο σκελετός ανασύρθηκε από την θάλασσα με τη βοήθεια γερανοφόρου και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία της αξιολόγησης των ευρημάτων, ώστε να δοθούν απαντήσεις για το πού θα μεταφερθούν.

Κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας αξιολογούν τα ευρήματα και θα αποφασίσουν πού θα μεταφερθεί ο σκελετός του αεροσκάφους ο οποίος αποτελείται από δύο πτέρυγες χωρίς την άτρακτο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.