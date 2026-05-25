Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπως ανακοίνωσε η κόρη της, Βικτώρια με ανάρτηση στα social media.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, που αποτελεί και τον τόπο καταγωγής της.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ίδρυμα «Φλόγα», για τις οποίες θα υπάρχει ειδικό κουτί στον ναό.

Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε και «Ευαγγελισμός» για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ευαγγελισμός", απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».



