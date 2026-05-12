Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα, μετά την πτώση δύο 16χρονων κοριτσιών από ταράτσα πολυκατοικίας.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον διοικητή του Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, οι δύο νεαρές διακομίστηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μέσω ΕΚΑΒ στις 12:30 και 12:32 αντίστοιχα, όπου εισήχθησαν ακαριαία στην αίθουσα αναζωογόνησης για την παροχή επείγουσας φροντίδας.

​Δυστυχώς, όπως είπε, οι προσπάθειες των ιατρών για τη μία από τις δύο κοπέλες δεν απέδωσαν καρπούς, καθώς η 16χρονη προσήλθε στο νοσοκομείο σε κατάσταση ανακοπής και, παρά τις εντατικές ενέργειες ανάνηψης που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η δεύτερη 16χρονη, σύμφωνα με τον κ. Βουγιουκλάκη, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και έχει ήδη διασωληνωθεί, ενώ κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ προκειμένου να συνεχιστεί η μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας της. Στις οικογένειες των δύο παιδιών παρέχεται ήδη κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από το προσωπικό του νοσοκομείου.



​Τη βαθιά οδύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από το γεγονός. Όπως επεσήμανε, η απώλεια νέων παιδιών χωρίς λόγο προκαλεί θλίψη που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λέξεις, τονίζοντας παράλληλα πως η σκέψη όλων βρίσκεται στη μαθήτρια που δίνει αυτή την ώρα τη δική της μάχη για τη ζωή.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του νοσοκομείου εξηγεί:

Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια.

Η στιγμή που η 16χρονη μεταφέρεται από το Ασκληπιείο στο ΚΑΤ, συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ

Πηγή: skai.gr

