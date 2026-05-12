Του Μάκη Συνοδινού

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, μετά από κλήση πως δύο ανήλικα παιδιά έπεσαν από ταράτσα 6όροφης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα 6όροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Αμφότερες διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. Η μία φέρεται να μην έχει τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό περιστατικό. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και έπεσαν στο κενό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας.

Πηγή: skai.gr

