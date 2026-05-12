Στη φυλακή οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη

Αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα - Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση

Συλλήψεις για Μοσχούρη

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, του επονομαζόμενου «Θαμνάκια», ο οποίος εκτελέστηκε με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, τον Απρίλιο του 2025, έξω από το ιατρικό κέντρο. 

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται. 

Ένας εκ των κατηγορουμένων μάλιστα, φέρεται να επισήμανε στον ανακριτή ότι από το στίγμα του κινητού του προκύπτει ότι ήταν σε άλλο σημείο την ώρα της δολοφονίας, ενώ ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του.

