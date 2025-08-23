Λογαριασμός
Φωτιά στην περιοχή Ράγιο Φιλιατών Θεσπρωτίας - Μήνυμα από το 112

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

Πυροσβεστικό αεροσκάφος

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία, ξέσπασε το Σάββατο το απόγευμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για προληπτικούς λόγους εστάλη μήνυμα ετοιμότητας από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.

