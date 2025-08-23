Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία, ξέσπασε το Σάββατο το απόγευμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025

Για προληπτικούς λόγους εστάλη μήνυμα ετοιμότητας από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

