Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία, ξέσπασε το Σάββατο το απόγευμα.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025
Για προληπτικούς λόγους εστάλη μήνυμα ετοιμότητας από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 23, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ράγιο #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
