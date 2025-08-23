Λογαριασμός
Κλειστό «μέχρι νεωτέρας» το Άλσος Χωροφυλακής μετά τις αποκαλύψεις για το «νεκροταφείο ζώων»

Την απόφαση έλαβε ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η έρευνα της εισαγγελίας

Άλσος Χωροφυλακής

Στην απόφαση να κλείσει το Άλσος Χωροφυλακής οδηγήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα (23/8) και μέχρι νεωτέρας. 

TAGS: Άλσος Χωροφυλακής Δήμος Αθηναίων Ζώα
