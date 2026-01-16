Αγνοείται για 8η μέρα η16χρονη Λόρα - Οι μαρτυρίες για την οικογένειά της

Η 16χρονη Λόρα εξακολουθεί να αγνοείται για όγδοη ημέρα στην Πάτρα.

Το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημείο παρουσίας της ήταν σε κατάστημα στη Ζωγράφου, ενώ η τσάντα της μαζί με δύο μπουφάν, βιβλία και ένα πάσο εντοπίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.

Οι Αρχές έχουν επεκτείνει τις έρευνες σε ΚΤΕΛ, λιμάνια και αεροδρόμια, ζητώντας λίστες επιβατών για να διαπιστώσουν αν κάποιο άτομο ταξίδεψε με πλαστά στοιχεία.

Συμμαθήτριες της Λόρας περιέγραψαν περιστατικά που δείχνουν ότι η 16χρονη ζούσε υπό έντονη πίεση στο σπίτι.

Όπως είπαν, ο πατέρας της την είχε κουρέψει στην πρώτη γυμνασίου επειδή ζήτησε να πάει κομμωτήριο, ενώ η ίδια προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια από φίλες και καθηγητές. Ωστόσο, φοβόταν την αντίδραση των γονιών της και συχνά αρνιόταν να αποκαλύψει αναλυτικά τι ακριβώς συνέβαινε.

Σύμφωνα με φίλες της, οι γονείς της δεν της έδιναν χρήματα για καθημερινές ανάγκες. Σε μια εκδρομή στο Ναύπλιο, η Λόρα δεν είχε λεφτά ούτε για φαγητό, με αποτέλεσμα να μοιραστεί γεύμα με συμμαθήτρια της.

Ηθελε να κρατάει απόσταση από τον πατέρα της και φορούσε πάντα μακριά ρούχα, ακόμη και σε ζέστη, ενώ δεν είχε στενή σχέση με τη μητέρα της που εμφανιζόταν αποστασιοποιημένη, ενώ ο πατέρας έθετε αυστηρούς κανόνες, ελέγχοντας ακόμα και το κινητό της και ασκώντας έντονη ψυχολογική πίεση.

Η Λόρα είχε μετακομίσει πρόσφατα από τη Γερμανία και δυσκολευόταν να προσαρμοστεί. Περιέγραφε ότι ο πατέρας της είχε πληρώσει για να την βγάλει από μια μονάδα για παιδιά με ιστορικό κακοποίησης και ότι η οικογένεια επέλεξε να μείνει στην Πάτρα ώστε να μην εντοπιστούν εύκολα.

Συμμαθήτριες περιέγραψαν επίσης πως η Λόρα έβρισκε τρόπους να κερδίσει χρήματα, πλέκοντας ή δανείζοντας βιβλία και παιχνίδια. Ήταν ιδιαίτερα δημιουργική και προσπαθούσε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητη, με σκοπό να φύγει από το σπίτι όταν μεγαλώσει. Το σπίτι της φαινόταν ακατάστατο και οι γονείς δεν την προσέχαζαν επαρκώς.

Η Λόρα διατηρούσε περιορισμένη επικοινωνία με τα μεγαλύτερα αδέλφια της στη Γερμανία και είχε ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονταν με κορίτσια ψυχιατρικά ιδρύματα, ανάλογες συγκεκριμένες ταινίες.

Οι φίλες της ανέφεραν ότι παρότι είχε αλλάξει σχολείο και η επικοινωνία τους είχε μειωθεί τους τελευταίους μήνες, συνέχιζε να επιδιώκει να συναντιούνται και να μοιράζεται τις ανησυχίες της, φτιάχνοντας και σβήνοντας λογαριασμούς στο Instagram ανάλογα με τις συνθήκες.

Γείτονας περιέγραψε πάντως ότι καμία από τις κινήσεις της οικογένειας στην καθημερινότητα δεν έδινε κάποιο «στίγμα» πως κάτι δεν πάει καλά.

